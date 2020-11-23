Almanya'da ekonomik toparlanma kasımda bileşik PMI ile ivme kaybetmeye devam etti

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IHS Markit, kasım ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ekimde 55 olan bileşik PMI, kasımda 52 puan olarak tespit edildi. Söz konusu veri, son beş ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte, beklenti endeksin 50,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi ekimdeki 49,5 seviyesinden kasımda 46,2’ye inerken, ülkede imalat sektörü PMI ise ekimdeki 65,1 seviyesinden kasımda 62,7’ye geriledi. İmalat sektöründeki PMI verisi son 2 ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede yeni Kovid-19 salgınına yönelik kasım ayındaki tedbirlerin ekonomik faaliyetler üzerinde "yıkıcı" bir etkisi olduğunu belirterek, bugün açıklanan PMI verisinin hizmet sektörünün mayıs ayından beri en kötü performansı ortaya koyduğunu gösterdiğini kaydetti.

Smith, bununla birlikte, Kovid-19 aşısına yönelik haberlerin önümüzdeki 12 ay içinde normale dönmeyi umut eden Alman şirketlerin morallerini artırdığını ifade etti.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından, hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşürülmesi için 2 Kasım’da ay sonuna kadar yeni tedbirler uygulanmaya başlanmıştı.

Kamuda söz konusu kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini korurken, Başbakan Merkel'in, 25 Kasım’da eyalet başbakanları ile Kovid-19’nın yayılmasını önlemek için bir sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

Ekonomistler, yeni tedbirler imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.