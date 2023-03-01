Almanya'da döner tartışmasına hükümetten yanıt

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Almanya'da tüketiciler arasında önemli konulardan biri de birçok yerde döner fiyatları yükselmesi. Almanya'da döner ülkedeki pek çok insan için özellikle öğle yemeği olarak ideal sayılan bir yemek. Bu nedenle de fiyatlar yükseldiğinde cüzdan üzerindeki etkisi de buna paralel olarak büyük oluyor.

RESMİ HESAPLARINDAN AÇIKLAMA YAPTILAR Alman haber sitesi Merkur.de'nin haberine göre bu durum, Almanya'da artan kebap fiyatlarına karşı sosyal medyada ve internette gerçek bir protesto dalgasına yol açtı. Hatta Berlin SPD ilçe teşkilatı kebap fiyatlarının frenlenmesi çağrısında bulundu. Bu nedenle federal hükümet, kebap fiyatlarındaki artışlarla ilgili çok sayıda soruya Instagram'da yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

ENERJİ MALİYETLERİ VURGULANDI Görsel: Associated Press Paylaşımda "Döner kebap neden bu kadar pahalı oldu? Birçoğunuz bize doğrudan mesaj göndererek döner fiyatlarının daha ucuz olmasını istediniz. Sizin için fiyatların neden arttığını ve artan fiyatlar karşısında neler yapılabileceğini özetledik" denildi. Sosyal medya paylaşımı, 2022'de 2021'e kıyasla yüzde 13,4 oranında artan tüketici fiyat endeksine atıfta bulundu. Bunun da ekmek, sebze, falafel ya da et gibi yiyeceklerin maliyetlerinin önemli ölçüde arttığı ve elbette satıcılar tarafından dönüştürülerek fiyata dahil edilmesi gerektiği anlamına geldiği belirtildi.

"OLAF DÖNERİ DAHA UCUZ YAP" Görsel: Associated Press Federal hükümet Instagram paylaşımında, özellikle enerji maliyetlerinin Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlık savaşının bir sonucu olarak arttığını da açıkladı. Federal hükümetin küçük şirketlere de enerji fiyatı frenleri konusunda yardımcı olduğu da açıklamada ayrıca belirtildi ve "Bu kebabı daha ucuz hale getirecek mi? Henüz kesin bir şey söyleyemem. Ama: Yardım paketleri, fiyatların yükseldiği zamanlarda hepinizi destekliyor" ifadeleri kullanıldı. Federal hükümetin paylaşımı üzerine sosyal medyada hararetli tartışmalar yaşandı. Bir kullanıcı "Döner fiyatında fren sıkı olur" diye yazarken bir başka kullanıcı Başbakan Scholz'a seslenerek "Olaf, döner kebabı daha ucuz yap" diye yazdı. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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