Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerDünya

Almanya'da DİTİB camisinden polis karakoluna maske bağışı

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Porz Mevlana Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Porz Polis Karakoluna maske hibe etti.

15.06.2020 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da DİTİB camisinden polis karakoluna maske bağışı
AA

Caminin kadın kolu üyelerince dikilen maskeler DİTİB Porz Mevlana Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kara ile caminin din görevlisi Yasin Çalışkan tarafından, 25 polisin görev yaptığı karakolun Başkomiseri Berthold Schulz ve Türk kökenli polis memuru Cevat Koca’ya teslim edildi.

Çalışkan, kadın kollarının emniyet, yaşlılar yurdu, okullar, diğer kurumlar ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerine göre maske diktiğini söyledi.

Çalışkan, "Cami derneği olarak yaşadığımız şehrin en büyük ihtiyacı olan maske konusunda, güvenliğimiz için fedakarca çalışan polis karakolumuza destek sunmak istedik." dedi.

Başkomiser Schulz da zor süreçte bu desteğin önemli olduğunu ifade ederek cami yetkililerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!
Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!
'Zehirli olanların yüzde 99'u gece ortaya çıkıyor'
'Zehirli olanların yüzde 99'u gece ortaya çıkıyor'
Görünce şoke oldu... Faciadan 2 saatle kurtuldular
Görünce şoke oldu... Faciadan 2 saatle kurtuldular
Koronavirüs bu ilçeye giremedi
Koronavirüs bu ilçeye giremedi
Bu yaz çocuklarla tatil, ama nasıl?
Bu yaz çocuklarla tatil, ama nasıl?
Puzzle yapmak en faydalı hobi
Puzzle yapmak en faydalı hobi
Prof. Dr. Naci Görür:
Prof. Dr. Naci Görür: "Bingöl depremi küçük-orta, mesajı çok büyüktür!"
Engelli çiftin aşklarına koronavirüs de engel olamadı - KAYSERİ
Engelli çiftin aşklarına koronavirüs de engel olamadı - KAYSERİ

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X