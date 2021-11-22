Merkel'in partisine Türk kökenli genel sekreter

Braun, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, CDU'yu hem yeniden güçlendirmeyi hem gençleştirmeyi hem de çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Seçilmem halinde Serap Güler'i genel sekreter olarak görmek istiyorum." dedi.
CDU'nun temel bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Braun, "Zihnen, içerik olarak ve organizasyonda temel bir yenilenme gerekli. Yeniden seçim kazanmak istiyorsak partimiz toplumun geniş kesimleri için çekici olmalıdır. Mütevazı ve insanlara yakın olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Braun, CDU'nun muhafazakar köklerinin de yeterince açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret ederek, "Örneğin iç güvenlik ve organize suç, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele gibi konularda." şeklinde konuştu.
"BİR MADEN İŞÇİSİNİN ÇOCUĞUYUM"
Serap Güler de kendisinin işçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, "Bir maden işçisinin çocuğuyum. Zor koşullarda çalışan insanların sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Genel sekreterlik gibi bir göreve gelme durumunda muhafazakar kanadın çeşitliliğe verdiği önem daha da belirgin hale gelecek." dedi.
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Uyum Müsteşarlığı görevinde de bulunan Serap Güler, CDU'ya genel sekreter olması durumunda Hristiyan Demokratların ilk Müslüman kökenli genel sekreteri olacak.
Tıp doktoru olan Helge Braun, Başbakan Angela Merkel'in yakın çalışma arkadaşlarından.
Braun hali hazırda Almanya'da Bakanlık seviyesinde olan Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevinde bulunuyor.
Almanya'da CDU genel başkanlığı için daha önce Friedrich Merz ve Norbert Röttgen de adaylıklarını açıklamıştı.
Merz genel başkanlık için üçüncü kez aday olurken Röttgen ise ikinci kez adaylığını koydu.
Yaklaşık 400 bin üye, aralık ayı başında yeni genel başkan hakkında bir ön karar verecek. Bu kararla beraber yeni genel başkan 21 Ocak'ta Hannover'de yapılacak parti kongresinde1001 delege tarafından seçilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!