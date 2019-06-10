10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya’da hafta sonu iki farklı camiye saldırı gerçekleştirildi. Bremen kentindeki Rahman Camisi'nde yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim tahrip edilirken, Kassel'deki Merkez Camisi'ne de taşlı saldırıda bulunuldu.
Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Kassel Merkez Cami Derneği Başkanı Seyfettin Eryörük, camilerinde cemaatin olmadığı saatlerde taşlı saldırı yapıldığı ve camların kırıldığını ifade etti.
Eryörük, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, olayın sorumlularının en kısa sürede yakalanmasını istedi.
Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da sosyal medya hesabı Facebook tan yaptığı açıklamasında, ''Kassel DİTİB Merkez Camisi’ne bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınıyor, emniyet makamlarından saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Kassel Savcılığı da saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.
Daha önceki yıllarda yine aynı camiye terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı yapılmış olayın fail ya da failleri yakalanamamıştı.
BREMEN'DEKİ CAMİDE KUR'AN-I KERİMLER YIRTILDI
Bremen'de yönetiminde daha çok Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu Rahman Camisi'nde ise yaklaşık 50 Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı ve bazılarının da tuvalete atıldığı belirtildi.
Çirkin saldırı nedeniyle Bremen'de yaşayan Müslümanlar sosyal medya aracılığı ile üzüntüleri ve tepkilerini paylaştılar.
Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Bremen Eyalet Milletvekili Dr. Oğuzhan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bremen İslam Şurası’na bağlı Rahman Camisi'ndeki çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek,“Geçtiğimiz hafta Müslüman bir gencin bıçaklanması haberinin ardından şimdide Kur'an-ı Kerimlerin tahrip edildiği haberini alıyoruz. Bremenli Müslümanlar çok gergin ve tedirgin. Sinagoglar gibi camiler de devlet tarafından iyi korunma altına alınmalıdır.'' dedi.
Yazıcı, devletin bu olayları daha ciddiye alıp İslam düşmanlığına karşı kalıcı önlemler geliştirmesi gerektiğini söyledi.
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