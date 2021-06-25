Almanya'da bıçaklı saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: Ölüler var

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Polis Twitter'dan yaptığı açıklamada bir şüphelinin bir polis memurunun kendisine karşı ateşli silah kullanmasının ardından tutuklandığını ve şu an herhangi bir tehlikenin olmadığını duyururken, daha fazla bilgi vermeyi şimdilik reddetti.

Polis ayrıca, sosyal medya kullanıcılarını spekülasyondan uzak durmaya çağırdı. Sözcü Kerstin Kunick, şehir merkezindeki Barbarossa Meydanı'nda yaşanan bıçaklı saldırıdan Almanya saatine göre 17.00'da haberdar olduklarını belirtti.

Würzburg, Bavyera eyaletinde, Münih ve Frankfurt arasında yer alan yaklaşık 130 bin kişilik şehir.