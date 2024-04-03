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Geçen yıl Alman belediyeler 2011'den sonra ilk kez bütçe açığı verdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), belediyelerin bütçelerine ilişkin 2023 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da belediyeler ve belediye birlikleri geçen yıl 6,8 milyar avro bütçe açığı verdi. Böylece, belediyelerde 2011'den bu yana ilk kez bütçe açığı görüldü.

Açıklamada, "2011'den 2022'ye kadar, federal ve eyalet hükümetlerinin kendi vergi gelirleri ve Kovid-19 salgını sırasında yerel yönetimleri desteklemek için geçici olarak artırılan tahsisatlar yoluyla belediyelerin her zaman bütçe fazlası vardı. 2022’de belediyeler yine de 2,6 milyar avro bütçe fazlası vermişti." ifadesi kullanıldı.

Belediyelerin harcamaları geçen yıl yüzde 12 artışla 364,9 milyar avroya yükselirken, sosyal harcamaların yıllık yüzde 11,7 artışla 76 milyar avroya ulaşması dikkati çekti. 1 Ocak 2023 itibarıyla vatandaşlık parası ve sosyal yardımlar artırılırken, Ukrayna'dan mültecilerin vatandaşlık parası almaya hak kazanması da sosyal harcamaların artışına katkıda bulundu. Buna karşılık, diğer sığınmacılara yapılan harcamalar yüzde 7,9 azalarak 3,7 milyar avroya düştü. Ülkede belediyelerin gelirleri yüzde 9 artarak 358,1 milyar avroya ulaşırken, bütçe açığı 6,8 milyar avro oldu.