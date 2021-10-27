Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Merkel'e önemli istek

26 Eylül seçimlerinin ardından parlamentoda yapılan ilk oturum sonrası, cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayın'daki törende, Merkel ve diğer hükümet üyelerine görev sürelerinin resmi olarak bittiğine dair beratları verildi.
Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Merkel'e zorlu 16 yıllık iktidarı için teşekkür ederek, "Sayın Şansölye, ülkemize krizler ve çalkantılar açısından pek de fakir olmayan bir dönemde liderlik ettiğiniz on altı yıl için size teşekkür etmek zorundayız. Yıllarca büyük krizler yaşandı; görev sürenizin başındaki mali ve ekonomik kriz, ikinci döneminizdeki avro krizi ve üçüncü döneminizdeki büyük insani mülteci ve göç krizi ve son olarak da Kovid-19 krizi. Avrupa'da ve dünyada ülkemizin saygı sevgi kazandığı yıllar." dedi.
2015 yılındaki sığınmacı krizinde aldığı cesur karar nedeniyle Merkel'i öven Steinmeier, "Ancak her şeyden önce vatandaşlarımızın güvenini kazandınız. Bu, önce kendine yeniden güvenmeyi öğrenmek zorunda kalan bir ülkede kolay bir iş değil. Suriye'den gelen mültecilerin bize sığındığı dönemde, sadece kendi ülkeniz için değil, Avrupa için de sorumluluk alma cesaretinizden dolayı kişisel olarak da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Almanya'da seçimlerin ardından Federal Meclis'in toplantısı sonrası başbakan ve diğer federal bakanların görev süresi de resmi olarak sona ermiş oluyor.
Ancak Cumhurbaşkanı, anayasanın ilgili maddesi uyarınca ülkede yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin görev yapmasını tavsiye ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!