Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Avrupa

Almanya'da bakımevinde feci yangın: 3 ölü

Almanya'nın Reutlingen kentinde bulunan bir bakımevinde çıkan yangında 3 kişi öldü, 2'si ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı

Giriş: 18.01.2023 - 04:29 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da bakımevinde feci yangın: 3 ölü
Almanya'da bakımevinde feci yangın: 3 ölü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Almanya'nın güneyindeki Reutlingen kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, ruh sağlığı sorunları bulunanların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır olan çok sayıda yaralıların bulunduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; pek çok itfaiye ekibinin sevk edildiği bakımevinde yaklaşık 30 kişinin kaldığı ifade edildi. Yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kan davalı aileler barıştırıldı
Kan davalı aileler barıştırıldı
Uludağ hakkındaki kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
Uludağ hakkındaki kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
BUDO'da bazı seferler iptal
BUDO'da bazı seferler iptal
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
1250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.