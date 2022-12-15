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Almanya'da aşırı sağcı parti AfD kapatılacak mı?

Almanya'da Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Maier, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) yasaklanması için hazırlık yapılması çağrısında bulundu.

Giriş: 15.12.2022 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da aşırı sağcı parti AfD kapatılacak mı?
Almanya'da aşırı sağcı parti kapatılıyor mu?
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Sosyal Demokrat Partili Maier, taz gazetesine yaptığı açıklamada, "Yasaklama prosedürü için şimdiden hazırlık yapılması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Thüringen eyaletinde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD partisinin, parti yasağı için temel teşkil eden bazı kriterleri açıkça yerine getirdiğini söyleyen Maier, AfD'nin açıkça anayasa karşıtı olduğunu ve özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırma niyetini gizlemediğini ifade etti.

Almanya'da ana muhalefet partisi konumundaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ise AfD'nin yasaklanmasının yararsız olacağını söyledi.

Welt televizyonuna konuşan Merz, "Bu tür yasaklama prosedürlerini pek yararlı bulmuyorum. Kendilerini yeniden organize ediyorlar ve başka bir partide yer alıyorlar. Sonra oyun yeniden başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

CDU lideri, bu konuda silah yasalarının sıkılaştırılmasının düşünülebileceğini belirterek "Eğer bu kesimden insanların yasal yollardan silah sahibi oldukları ortaya çıkarsa o zaman bu, gerçekten kontrol edilmelidir." ifadesini kullandı.

Almanya'da darbe planladıkları iddia edilen İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında AfD'nin eski Federal Meclis üyesi Birgit Malsack-Winkemann'ın bulunması AfD'nin yasaklanması tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

* Haberin görselleri Unsplash'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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