Almanya'da artan gaz fiyatlarına 'kısıtlamalı' çözüm

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Bild'in haberine göre, Almanya'nın Dippoldiswalde şehrindeki ev sahipleri, artan gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle sıcak su ve ısıtma saatlerini günde üçe indirdi. 600 dairenin kaloriferleri de sonbahara kadar kapalı kalacak.

Ev sahibi, bundan böyle sıcak suyun yalnızca sabah 4’ten sabah 8’e, öğleden sonra 11’den 13’e ve akşam 17’den akşam 9’a kadar akacağını bildirdi.

Ev sahibi Falk Kühn-Meisegeier, "Bu, kiracıları rahatsız etmekle ilgili değil, aksi takdirde gelecek yıl için ödeyemeyeceğimize uyum sağlamakla ilgili. Kendinizi biraz sınırlamanız gerekiyor. Kiracıların bu krizi iyi atlatmasını istiyoruz. Hayat zaten yeterince pahalı" dese de kiracılar aynı fikirde değil.

Kiracı Mareike Wewezer "Böyle bir şeyin ancak savaştan sonra olduğunu büyükannemden duydum. Küçük kızımı nasıl yıkayacağımı bilmiyorum" derken Klaus Göhler "Böyle bir durumda ailemizle mi duş almamız gerekecek?" dedi ancak Falk Kühn-Meisegeier kararın doğru olduğunda ısrarcı.

* Haberin görseli Reuters'tan alınmış, temsili olarak kullanılmıştır. (2017)