AA

Kerim Ramazan Uçar, 5 Ekim 2017'de ameliyat olduğu "Klinikum Bremen Mitte Prof.-Hess-Kinderklinik"te dalağı yerine yanlışlıkla sağlıklı böbreği alınınca mahkemeye başvurdu.

Yaklaşık üç yıl süren hukuk mücadelesi sonunda Bremen Eyalet Mahkemesi, hastanenin Uçar'a 90 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Uçar, ameliyat edildiği tarihte 18 yaşında olduğunu belirterek, "Keşke o hatalı ameliyat olmasa ve o acıları çekmeseydim. Tazminat böbreğimi geri getirmeyecek, eski hayatımı geri getirmeyecek." dedi.

Uçar, aradan 3 yıl geçmesine rağmen hastaneden hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, buna çok üzüldüğünü söyledi.

Kerim‘in ameliyatını gerçekleştiren doktorun çalışmaya devam ettiği öğrenildi.