Almanya'da AfD'nin düzenlediği kongreye karşı geniş katılımlı protesto
Almanya'nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde Almanya için Alternatif (AfD) partisinin düzenlediği kongreyi protesto etmek amacıyla geniş katılımlı yürüyüş gerçekleştirildi.
Aşırı sol grupların öncülüğünde, ülkenin çeşitli şehirlerinden tren ve otobüslerle Riesa'ya gelen binlerce gösterici, AfD’nin kongresini engellemek için toplandı.
Yaklaşık 200 otobüsle şehre gelen göstericiler, AfD kongresine erişimi sağlayan yolları kapatmaya çalıştı, polis göstericilere engel olmak için zaman zaman müdahalede bulundu.
AfD'nin politikalarını eleştiren göstericiler, pankartlar taşıyarak kongrenin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçti.
Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gün boyu sürmesi beklenen gösteride atlı polisler, köpekler ve su püskürtme araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.
23 Şubat'taki erken genel seçimler öncesi düzenlenen kongrede Alice Weidel'in AfD'nin başbakan adayı olarak belirlenmesi bekleniyor.
Kongrede ayrıca Almanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması ve kürtaj gibi konuların yer aldığı parti programı tartışılacak.