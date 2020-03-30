Almanya'daki yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.