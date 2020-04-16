Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Münih, Stuttgart ve Baden Baden bölgelerinde 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 67'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 133 bin 500'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 579'a çıktı.