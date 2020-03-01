01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'da 4 çocuğu elinden alınan Türk aile hukuk mücadelesi veriyor
Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Kara ailesi, gençlik dairesinin (Jugendamt) 4 çocuklarını ellerinden alması nedeniyle hukuk mücadelesi veriyor.
Eşinin işi dolayısıyla Türkiye'de olduğu sırada 2, 4, 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarının haksız yere ellerinden alındığını belirten anne Behiye Kara, çocuklarına kavuşmak için 3,5 aydır mücadele ettiklerini ve karar duruşmasının 9 Mart'ta yapılacağını söyledi.
Hastalandığı için üç gün evde yattığını, ne olduysa da o zaman olduğunu belirten anne Kara, "Kızımdan acil servisi çağırmalarını istedim. Çocukları komşuya bırakıp bir akrabaya gelip çocuklara bakması için haber verdim. Tabii ev biraz dağınık, buzdolabında da yiyecek kalmadığı için polisi çağırdılar. Poliste hemen gençlik dairesini çağırdı. Beni de hastaneye kaldırdılar." dedi.
Gençlik dairesi yetkililerinin hastaneden çıktıktan sonra çocukları geri verme şartıyla teslim aldıklarını söylediğini aktaran Kara, buna rağmen çocuklarını alamadığını ve hukuk mücadelesi verdiğini ifade etti.
İşlerinden dolayı Türkiye'ye gidip geldiğini belirten baba Engin Kara ise çocuklarının okula gidemediğini ve bir an önce çocuklarını geri alıp tekrar okula göndermek istediklerini söyledi.
Baba Kara, "Çocuklarımı alıp eski mutlu günlerimize dönmek istiyoruz. Okula gitmelerini istiyorum. Çocuklarımızın da psikolojisi bozuldu. Çocuklarımızı haftada bir gösteriyorlardı, artık 15 günde bir görecekmişiz. Oğlumu ise 4 aydır görmüyorum." şeklinde konuştu.
Bu olayları yaşadıktan sonra artık Almanya'da kalmak istemediklerini dile getiren Kara ailesi, çocuklarını aldıktan sonra Almanya'yı terk edip yaşamlarına Türkiye'de devam etmek istediklerini dile getirdi.
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