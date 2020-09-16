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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde polis teşkilatı içerisinde aşırı sağcı bir yapılanma tespit edildi.

Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul tarafından yapılan açıklamada, aşırı sağ yapılanmanın içerisinde oldukları tespit edilen 29 polis memurunun açığa alındığı belirtildi.

Almanya'da 2018'den bu yana 99 kez NSU 2.0 imzası taşıyan ırkçı tehdit mektuplarının kamuya mal olmuş bazı kişilere yollandığı tespit edilmişti. 90'lı yıllarda Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden ırkçı NSU örgütünün devamı olduğu izlenimi veren NSU 2.0'ın Alman polisi içerisinden de destek aldığı iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz aylarda tehdit mektubu gönderilen üç kişiye ait bilgilerin Hessen polisine ait üç ayrı bilgisayarda sorgulandığı ortaya çıkmış, Hessen polisi içerisinde aşırı sağcı yapılanma olduğu iddialarının ardından Hessen Emniyet Müdürü görevinden istifa etmişti.