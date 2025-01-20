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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'da 2024'te üretici fiyatlarında düşüş görüldü - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da 2024'te üretici fiyatlarında düşüş görüldü

        Almanya'da üretici fiyatları geçen yıl enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:51
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        Almanya'da 2024'te üretici fiyatlarında düşüş görüldü
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        Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede sanayi ürünlerine yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2024'te bir önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 1,8 düştü.

        Üretici fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı geçen yıl enerji fiyatlarındaki düşüşle zayıfladı.

        Enerji ürünleri geçen yıl, ortalama bir önceki yıla göre yüzde 6,2 daha ucuz oldu. Doğal gaz fiyatı geçen yıl 2023'e göre ortalama yüzde 13,3, elektrik fiyatı ise yüzde 10,3 geriledi.

        Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, üretici fiyatları 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,3 arttı.

        ARALIK 2024'TE ÜRETİCİ FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 0,8 ARTTI

        Bu arada, Aralık 2024'te üretici fiyatları aylık yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

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        Aralıkta üretici fiyatlarının 2023'ün aynı ayına göre artmasının ana nedeni sermaye mallarındaki fiyat artışları oldu. Tüketim malları, dayanıklı tüketim malları ve ara mallar daha pahalı olurken, enerji fiyatları geriledi.

        Enerji hariç üretici fiyatları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarken, bir önceki aya göre değişmedi.

        Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasını temel aldığı tüketici fiyatlarını etkiliyor.

        Bu arada, Almanya'da Kasım 2024'te yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükseldi.

        ECB ÜÇ TEMEL POLİTİKA FAİZİNİ BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA DÜŞÜRMÜŞTÜ

        Öte yandan ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten 3'e indirmişti.

        ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak'ta yapılacak. Piyasalar, bu toplantıda ekonomideki durgunluk nedeniyle 25 baz puanlık faiz indirimi daha bekliyor.

        Bu arada, son haftalarda ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomi göz önüne alındığında bu yıl daha fazla faiz indirimi sinyali vermişti.

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