Almanya'da 2021'nin en kötü sözcüğü belirlendi

AA

Almanya'da 2021 yılının en kötü sözcüğünün "pushback" (geri itme) olduğu bildirildi.

Jüri tarafından yapılan açıklamada, "yılın en kötü sözcüğü" olarak belirlenen "pushback"in İngilizcede hem düzensiz göçmenlerin sınırlara yasa dışı şekilde geri gönderilmesi hem de havacılık sektöründe uçakların geri itilmesi anlamlarını içerdiği belirtildi.

Halihazırda kelimenin sadece "düzensiz göçmenlerin yasal olmayan bir şekilde geri itilmeleri" anlamıyla ilişkilendirildiği altı çizilen açıklamada, kelimenin "insanlık dışı bir süreçle" ilintilendirilmesi eleştirildi.

EN KÖTÜ İKİNCİ KELİME "DİL POLİSİ"

Jüri Sözcüsü Constanze Spiess, yılın en kötü sözcüğünün 1300 kelime arasından seçildiğini aktardı.

1300 kelimenin çoğunun salgınla ilgili olduğunu aktaran Spiess, yılın en kötü ikinci kelimesinin "Sprachpolizei" (dil polisi) olduğunu vurguladı.

Yılın en kötü sözcüğü 2020'de "Corona-Diktatur" (korona diktatörlüğü) olarak belirlenmişti.