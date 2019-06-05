05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük seri katil olarak anılan 41 yaşındaki Niels Hoegel, öldürdüğü 100 hastanın ailelerine "Her birinizden, yaptığım her şey için içtenlikle özür dilerim" diye seslendi.
1999-2002 yılları arasında Oldenburg'taki bir hastanede ve 2003-2005 arası Delmenhorst'taki bir başka hastanede gerçekleşen ölümlerin savaş sonrası Almanya'daki en büyük seri cinayetler dizisi olduğu belirtiliyor. Hoegel'in öldürdüğü belirten kurbanlarının yaşlarının ise 34-96 arasında olduğu belirlendi. Eski hemşire Hoegel’in Oldenburg'da 36, Delmenhorst yakınlarında ise 64 hastayı öldürdüğü ifade ediliyor. Hoegel, Almanya'nın kuzey kesiminde görevli olduğu hastanelerde bakımına verilen 100 hastaya ölümcül dozda ilaç vererek ölümüne yol açmaktan yargılanıyor. 30 Ekim 2018'de başlayan yargılama süreci devam ediyor. Yedi aylık yargılama süresince Hoegel, cinayetlerin 43'ünü itiraf etti, 5'ine itiraz etti ve diğer 52'sini hatırlayamadığını söyledi. Ömür boyu hapsi istenen Hoegel için yarın Hakim Sebastian Bührmann'ın kararını açıklaması bekleniyor.
REÇETEDE OLMAYAN İLACI HASTAYA ENJEKTE EDERKEN YAKALANMIŞTI
Hoegel, Delmenhorst'ta bir hastaya reçeteye yazılmayan bir ilacı enjekte ederken yakalanmıştı. Hoegel, 2008'de adam öldürmeye teşebbüsten 7 yıl hapse mahkum edilirken, aynı zamanda 2014-15 arasında yapılan ikinci yargılamada 2 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuş ve en üst düzeyde ceza almıştı. Hoegel, başka bir duruşmada da bir psikiyatriste 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Soruşturma kapsamında Hoegel'in çalıştığı hastanede hayatını kaybeden 130 hastanın mezardan çıkarılarak kalp krizini tetikleyen ilaç verilip verilmediğinin tespiti için çalışma başlatılmıştı.
Öte yandan Hoegel'in daha fazla insanı öldürmüş olabileceği ancak kurbanların cesetlerinin yakıldığı ifade ediliyor.
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