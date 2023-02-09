Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: “Sizin acınız bizim acımızdır” - Deprem haberleri

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: “Sizin acınız bizim acımızdır”

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından açıklamalarda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır" dedi.

Giriş: 09.02.2023 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: “Sizin acınız bizim acımızdır” - Deprem haberleri
AA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yas tutanlara “Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır.” dedi.

Steinmeier, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında, pazartesi gününden bu yana Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Birçok insanın evlerin yıkıntıları arasında mahsur kalmış durumda olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Birçoğu evlerini, eşyalarını kaybetti. Karda ve soğukta savunmasız durumda.” ifadesini kullandı.

Steinmeier, depremde hayatta kalanların, kaybettiklerinin yasını tuttuğunu belirterek, “Sevdiklerini aramak için genellikle çıplak elleriyle molozları kazan insanlar görüyoruz. Uzaktan bile dayanılmaz dramatik sahneler görüyoruz. Ölen kızının elini tutan ve bırakmak istemeyen bir baba görüyoruz.” diye konuştu.

"DANKE, TEŞEKKÜRLER VE ŞÜKRAN!"

Türkiye'de veya Suriye'de akrabaları ve arkadaşları olan Almanya'daki insanlara seslenen Steinmeier, şunları kaydetti:

“Şimdi Almanya’nın her yerinde yas tutan, ağlayan, umut eden ve korkan nicelerine; afet bölgesinde yardım edemeyecekleri için genellikle kendilerini güçsüz hisseden kişilere sesleniyorum. Bugün hepinize söylüyorum. Çektiğiniz acıları görüyoruz, ağıtlarınızı duyuyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır. Bugünlerde harap olmuş şehirlerde ve burada bizimle yardım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şu anda yorulmadan çalışan o kadar çok kişi var. Yardım nakledenler, bağış toplayanlar veya kendileri bağışta bulunanlar, Türkiye ve Suriye'deki akrabaları felaketten etkilenen komşuların yanında olanlar. Ülkemiz adına kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim; Danke, teşekkürler ve Şükran!”

Steinmeier, Türkiye'de veya Suriye'de depremlerde her şeyini kaybeden insanların şimdi yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Felaket görüntülerinin yerini başka haberler aldığında da onların dayanışmamıza ve desteğimize ihtiyaçları olacak. İnsanlığımız talep görüyor ve talep edilmeye devam edecek!" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fitreler depremzedelere Ramazan'dan önce verilebilecek!
Fitreler depremzedelere Ramazan'dan önce verilebilecek!
Sözün bittiği kare! Babanın 2 çocuğuna vedası
Sözün bittiği kare! Babanın 2 çocuğuna vedası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.