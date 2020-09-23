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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkesinde ırkçılık ve Müslümanlara karşı düşmanlık olduğunu söyledi.

23.09.2020 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu
AA

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Hanau'da 19 Şubat'ta gerçekleşen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla Bellevue Sarayı'nda bir araya geldi.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Hanau'daki ırkçı terörün birden bire çıkmadığını vurgulayarak, "Ülkemizde ırkçılık var, Müslümanlara düşmanlık ve Musevi karşıtlığı var. Sokakta insanlar koyu tenli oldukları, camide namaz kıldıkları, kipa giydikleri için hakarete uğruyor, tehdit ediliyor ve saldırıya uğrayıp katlediliyor. Aşırı sağcılığın kökleri toplumumuzun derinliklerine iniyor. Bu ciddi ve acil bir sorundur. Korona zamanlarında bile onu asla göz ardı etmemeliyiz." dedi.

Alman Cumhurbaşkanı ırkçılıktan, nefretten ve şiddetten uzak bir toplum için birlikte mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Birlikte duruyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Hanau'nun mesajı bu ve öyle kalacak." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ailelerin kendilerini daha da yalnız ve kimsesiz hissettiklerinin altını çizen Steinmeier, "Ama sevgili akrabalar; unutmuyoruz, unutmamalıyız ve unutmayacağız. Eşim ve benim bugün size, yurttaşların büyük çoğunluğu adına söylemek istediğimiz şey bu. Acılarınızı sizden alamayız ama bilmelisiniz ki sizlerin yanındayız. Bu ülke sizin ülkeniz ve ülkeniz sizlerin yanında." ifadelerini kullandı.

- Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat günü ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

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