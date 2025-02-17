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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 22. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 22. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 22. hafta oynanan maçlarla sona erdi. RB Leipzig, BVB Dortmund ve Bayern haftayı galibiyetle noktaladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 22. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:30
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 22. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        Almanya Bundesliga Ligi'nin 22. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Heidenheim ve Mainz 05 takımları karşı karşıya geldi.

        Lig'in 22. haftasında Mainz 05 deplasmanda Heidenheim'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Mainz 05 oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

        Bayern, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Leverkusen ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Leverkusen puanını 47'ye yükseltirken konuk ekip Bayern ise 55 puana ulaştı.

        Bu hafta deplasmanda Bochum'a karşı mücadele eden BVB Dortmund, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 29 puanla tamamladı; Bochum ise puanını 14'e yükseltti.

        RB Leipzig, deplasmanda çıktığı müsabakasında Augsburg ile Augsburg ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla RB Leipzig'in toplam puanı 37, Augsburg'un ise 28 oldu.

        M'gladbach, deplasmanda Union Berlin'i 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Freiburg, bu hafta St.Pauli'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Freiburg oldu.

        VfL Wolfsburg, bu hafta Stuttgart'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip VfL Wolfsburg oldu.

        Hoffenheim, 22. haftada oynanan mücadelede Werder Bremen'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Hoffenheim böylece 21 puana yükseldi. Hoffenheim'i ağırlayan Werder Bremen ise 30 puanda kaldı.

        Frankfurt evinde konuk ettiği H. Kiel'i 3-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 22. Haftanın Sonuçları
        14.02.2025 22:30
        Augsburg
        0
        RB Leipzig
        0
        İY(0-0)
        15.02.2025 17:30
        Union Berlin
        1
        M'gladbach
        2
        İY(0-2)
        15.02.2025 17:30
        St Pauli
        0
        Freiburg
        1
        İY(0-0)
        15.02.2025 17:30
        Vfb Stuttgart
        1
        Vfl Wolfsburg
        2
        İY(0-0)
        15.02.2025 17:30
        VfL Bochum
        2
        Borussia Dortmund
        0
        İY(2-0)
        15.02.2025 20:30
        Bayer Leverkusen
        0
        Bayern Münih
        0
        İY(0-0)
        16.02.2025 17:30
        Werder Bremen
        1
        TSG Hoffenheim
        3
        İY(1-2)
        16.02.2025 19:30
        Eintracht Frankfurt
        3
        Holstein Kiel
        1
        İY(2-0)
        16.02.2025 21:30
        FC Heidenheim
        0
        Mainz 05
        2
        İY(0-1)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 22. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		22 17 4 1 55 46
        2
        Bayer Leverkusen
        		22 13 8 1 47 22
        3
        Eintracht Frankfurt
        		22 12 6 4 42 20
        4
        RB Leipzig
        		22 10 7 5 37 7
        5
        Freiburg
        		22 11 3 8 36 -7
        6
        Mainz 05
        		22 10 5 7 35 11
        7
        Vfb Stuttgart
        		22 10 5 7 35 7
        8
        M'gladbach
        		22 10 4 8 34 3
        9
        Vfl Wolfsburg
        		22 9 6 7 33 9
        10
        Werder Bremen
        		22 8 6 8 30 -7
        11
        Borussia Dortmund
        		22 8 5 9 29 -1
        12
        Augsburg
        		22 7 7 8 28 -11
        13
        Union Berlin
        		22 6 6 10 24 -8
        14
        St Pauli
        		22 6 3 13 21 -7
        15
        TSG Hoffenheim
        		22 5 6 11 21 -16
        16
        FC Heidenheim
        		22 4 2 16 14 -20
        17
        VfL Bochum
        		22 3 5 14 14 -25
        18
        Holstein Kiel
        		22 3 4 15 13 -23

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 23. Hafta Maçları
        21.02.2025 22:30
        Freiburg
        Werder Bremen
        22.02.2025 17:30
        Holstein Kiel
        Bayer Leverkusen
        22.02.2025 17:30
        Vfl Wolfsburg
        VfL Bochum
        22.02.2025 17:30
        M'gladbach
        Augsburg
        22.02.2025 17:30
        Mainz 05
        St Pauli
        22.02.2025 20:30
        Borussia Dortmund
        Union Berlin
        23.02.2025 17:30
        RB Leipzig
        FC Heidenheim
        23.02.2025 19:30
        Bayern Münih
        Eintracht Frankfurt
        23.02.2025 21:30
        TSG Hoffenheim
        Vfb Stuttgart
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