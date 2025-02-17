Almanya Bundesliga Ligi'nde 22. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nin 22. haftasının kapanışını yapan mücadelede, Heidenheim ve Mainz 05 takımları karşı karşıya geldi.

Lig'in 22. haftasında Mainz 05 deplasmanda Heidenheim'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Mainz 05 oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

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Bayern, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Leverkusen ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Leverkusen puanını 47'ye yükseltirken konuk ekip Bayern ise 55 puana ulaştı.

Bu hafta deplasmanda Bochum'a karşı mücadele eden BVB Dortmund, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 29 puanla tamamladı; Bochum ise puanını 14'e yükseltti.

RB Leipzig, deplasmanda çıktığı müsabakasında Augsburg ile Augsburg ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla RB Leipzig'in toplam puanı 37, Augsburg'un ise 28 oldu.

M'gladbach, deplasmanda Union Berlin'i 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Freiburg, bu hafta St.Pauli'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Freiburg oldu.

VfL Wolfsburg, bu hafta Stuttgart'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip VfL Wolfsburg oldu.

Hoffenheim, 22. haftada oynanan mücadelede Werder Bremen'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Hoffenheim böylece 21 puana yükseldi. Hoffenheim'i ağırlayan Werder Bremen ise 30 puanda kaldı.

Frankfurt evinde konuk ettiği H. Kiel'i 3-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.