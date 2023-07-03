Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Giriş: 03.07.2023 - 22:38 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
AA

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.

Şansölye ülkesinin, "Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısında" Ukrayna ile "sarsılmaz" dayanışmasını bir kez daha yineledi.

Scholz, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde askeri destek dahil Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ YENİLENMESİ ÇAĞRISI

Zelenskiy de Alman hükümetine, özellikle ağır silahlar dahil Ukrayna hava savunmasını güçlendirmeye yönelik askeri desteği için teşekkür etti.

Scholz ve Zelenskiy, küresel gıda tedarikini iyileştirmeye yardımcı olan Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 17 Temmuz’da yenilerek devam etmesi çağrısında bulundu.

İki lider, özellikle barışçıl bir çözüme genel destek sağlamak amacıyla yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

Fotoğraf: EPA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın gürültüsü
Dünyanın gürültüsü
Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin hakkı
Deprem bölgesindeki öğretmenler için tayin hakkı
O ürün meğer bu nedenle konuluyormuş…
O ürün meğer bu nedenle konuluyormuş…
İzleyicinin yüzünü güldüren usta oyuncu
İzleyicinin yüzünü güldüren usta oyuncu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.