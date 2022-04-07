Scholz: Sınanma döneminden geçiyoruz

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Scholz, Federal Meclis'te bir milletvekilinin sorusuna verdiği cevapta, yükselen fiyatlarda COVID-19'un da etkisinin bulunduğunu belirtti.

Avrupa'nın yükselen fiyatlarla bir sınama döneminden geçtiğine işaret eden Scholz, "Nakliyat konusunda yaşanan sıkıntılar da fiyat artışlarını etkiledi. Küreselleşmenin pazarın yalnızca küçük bir kısmına hizmet verdiği için sona erdiğini varsayıyorum." dedi.

Scholz, son 30-40 yılda birçok ülkenin Almanya ile rekabet eder hale geldiğini kaydetti.