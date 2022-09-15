Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Vladimir Putin’in Ukrayna işgalini hata olarak görmediğini aktardı. Scholz Rusya lideri ile Salı günü bir telefon konuşması yapmıştı.
Alman siyasetçi 90 dakikalık bu görüşmede, Putin’e askerlerini çekme ve Kiev’le görüşmelere yeniden başlama çağrısı yaptığını söyledi.
Scholz, ‘bölgede barış şansı olabilmesi için’ Rus birliklerin Ukrayna’yı terk etmesi gerektiğini de savundu. Almanya Başbakanı Putin’in ‘ne yazık ki’ işgal konusunda duruşunu değiştirmedini de aktardı.
Scholz gazetecilere yaptığı açıklamada, “Söyleneceklerin söylenmesi için konuşulması doğru bir şey” de dedi.
Olaf Scholz, ülkesinin sağladığı silahların Ukrayna’nın doğusunda “fark yarattığını” ve “belirleyici” olduğunu da söyledi.
Ancak Ukrayna, Almanya’dan daha fazla askeri yardım talep ediyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, daha fazla silah göndermediği için Almanya’yı eleştirdi ve “soykırımın engellenmesi için” Ukrayna’nın daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu belirtti.
Kuleba Twitter paylaşımında, “Bu silahların neden sağlanamayacağıyla ilgili tek bir mantıklı açıklama yok. Sadece bahaneler ve yersiz korkular var. Berlin neden korkuyor? cümlelerini sarf etti.
Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Ukrayna şiddetin sorumlusu olarak gösterildi.
Ağustos ayı itibariyla Almanya Ukrayna’ya 1.2 milyar dolar değerinde askeri yardım yaptı.
Çok daha dar bir ekonomisi olan Polonya’nın askeri yardımı Almanya’dan fazla oldu.
Yardımlarda başı ABD ve İngiltere çekiyor.
Zelenskiy'den tüm topraklar geri alınacak sözü
Çarşamba günü Reuters haber ajansına konuşan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna’ya daha fazla silah gönderileceğini söyledi.
Lambrecht, Ukrayna’nın devam eden karşı taarruzunu ise “müthiş’ ifadesiyle tanımladı.
Bazı savunma uzmanları, Kiev’in karşı taarruzunun bir amacını da Batıyı daha fazla silah yardımı konusunda sıkıştırmak olarak değerlendiriyor.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de Çarşamba günü geri alınan yerlerden İzyum’dan dünyaya görüntü verdi.
Burada askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, tüm toprakları geri alma sözü verdi.
Ukrayna lideri, Harkov karşı taarruzunda 8 bin kilometrekarelik alanın geri alındığını söylüyor.
Bu açıklama bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.
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Almanya Başbakanı Scholz: Putin, Ukrayna işgalini hata olarak görmüyor/almanya-basbakani-scholz-putin-ukrayna-isgalini-hata-olarak-gormuyor-3520516
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