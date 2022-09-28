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Scholz Kölnische Rundschau ve Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, kısmi seferberlik kararına atıfta bulunarak, "Bu Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın doğusundaki başarısızlıklarına karşı biraz da panikle verilen bir tepkidir. Bu durum önemli ölçüde Rusya'da huzursuzluk yaratıyor. Putin hata üstüne hata yapıyor." dedi.

Ukrayna savaşında Rusya'ya uygulanan yaptırımları savunan Scholz, "Yaptırımlar son derece etkili. Yaptırımların amacı Rus hükümetinin kampanyasının tamamen anlamsız olduğunu fark etmesini sağlamak. Vladimir Putin askerlerini geri çekerek ve ardından Kiev'le görüşmelere odaklanarak bu savaşı derhal sona erdirebilir." diye konuştu.

Ukrayna'daki durumun çok dinamik olduğunu ve durumu sürekli olarak yeniden değerlendirdiklerini anlatan Scholz, "Sağladığımız silahlar çok etkili. Bazen bazı eleştirmenlerin sanki biz sadece kask tedarik ediyormuşuz gibi davranmalarına şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.