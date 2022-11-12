Scholz'dan İran'a sert tepki

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Scholz, haftalık videolu mesajında yaptığı açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı'nın Almanya'yı tutum ve eylemlerimizden dolayı sonuçlarıyla tehdit ettiğini duydum. Tahran'daki yönetime sadece şunu söyleyebilirim: Siz nasıl bir hükümetsiniz ki kendi vatandaşlarınıza ateş ediyorsunuz? Bu şekilde hareket eden herkes bizim direnişimizi bekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Göstericilere ve Almanya'daki İran kökenli vatandaşlara da seslenen Scholz, "Talep ettiğiniz her şeyin arkasındayız, insan hakları ve kadın hakları için. İran halkının yanındayız." dedi.

Alman Başbakan, İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından yaklaşık iki aydır insanların Emini ve diğerleri için sokaklara döküldüğüne dikkati çekti.

Meselenin kıyafet yönetmeliği olmadığını dile getiren Scholz, "Herkes İran'da daha fazla özgürlük ve adalet için sokaklarda mücadele ediyor." şeklinde konuştu.

Scholz, bunun ne kadar büyük bir cesaret gerektirdiğini hayal bile edemeyeceklerini kaydederek, Almanya'da yüz binlerce İran kökenlinin İran'daki aile üyeleri için endişe duyduğunu ve her gün kendisine ulaşan görüntüler karşısında şoke olduğunu belirtti.

"Şiddete derhal son verilmesini talep ediyoruz"

Birleşmiş Milletlerde (BM) İran'daki gelişmeler hakkında yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Scholz, şunları söyledi:

"İran, Birleşmiş Milletler üyesidir. İran insan haklarını destekleme ve koruma taahhüdünde bulunmuştur. İnsan hakları ihlal edildiğinde bunu görmeli ve harekete geçmeliyiz. Biz de bunu yapıyoruz. Tahran, Senendec, İsfahan ve Şiraz'da sokaklarda ve mahkeme salonlarında neler olduğunu görüyoruz. Özgürlük ve adalet için verilen mücadeleyi görüyoruz. Şiddete derhal son verilmesini talep ediyoruz. Siyasi tutukluların, hapisteki gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

"Gelecek hafta bu yaptırımlara yenileri eklenecek"

Avrupa Birliğinin (AB) İran'a karşı halihazırda çeşitli yaptırım paketlerini kabul ettiğini hatırlatan Scholz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaptırımlarda özellikle de kendi halklarına karşı uygulanan şiddetten sorumlu olanlara odaklanılmaktadır. Gelecek hafta bu yaptırımlara yenileri eklenecek. Devrim Muhafızları ve siyasi liderlik üzerindeki baskıyı daha da arttırmak istiyoruz. Faillerin sorumlu tutulabilmesi için delillerin toplanmasını destekliyoruz. BM İnsan Hakları Konseyinde özel bir oturum düzenlenmesini istiyoruz."

İran'ın Almanya'yı tehdit etmesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, AB'nin Tahran'a yeni yaptırım paketi hazırlığında olduğunu açıklayan Almanya'ya "orantılı ve kesin" cevap vereceklerini belirtmişti.

Abdullahiyan, Twitter hesabından, "Eski bağları baltalamak uzun vadeli sonuçlar doğurur. Almanya ortak zorlukları çözmeyi veya (İran ile) karşı karşıya gelmeyi seçebilir. Cevabımız orantılı ve kesin olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.