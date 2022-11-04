Almanya Başbakanı Scholz'dan Çin'e ziyaret

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, görüşmede Xi, Scholz'un göreve geldikten sonraki ilk Çin ziyaretinin, iki ülke arasında anlayış ve güveni geliştireceğini, farklı alanlarda iş birliğini derinleştireceğini ve karşılıklı bağların ilerletilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.
Bu yıl Çin-Almanya diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü olduğunu anımsatan Xi, aradan geçen 50 yılın, iki taraf arasında karşılıklı saygıyı, farklılıkları koruyarak ortak zemin arayışını, birbirinden öğrenme ve etkileşimi, ortak faydaya dayalı iş birliğini sürdürdüğü müddetçe, ilişkilerin doğru doğrulta gelişme göstereceğini kanıtladığını belirtti.
Dünyanın karmaşık ve değişken koşullardan geçtiğine dikkati çeken Xi, Çin ve Almanya'nın, etki sahibi iki büyük ülke olarak değişim ve istikrarsızlığın hakim olduğu bu dönemde, küresel barışa ve kalkınmaya katkı sağlaması gerektiği görüşünü dile getirdi.
Almanya Başbakanı Scholz, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk G7 ülkesi lideri oldu. Scholz, aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin önceki hafta yapılan 20. Ulusal Kongresi'nin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk liderler arasında yer aldı.
Çin Devlet Başkanı Xi Cinping, 5 yılda bir yapılan kongrede yeniden genel sekreterliğe seçilerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olmuştu.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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