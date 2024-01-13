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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz çiftçileri gösterilerde 'ölçüyü ve dengeyi korumaya' çağırdı

        Almanya Başbakanı Scholz çiftçileri gösterilerde 'ölçüyü ve dengeyi korumaya' çağırdı

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz çiftçilere, 8 Ocak'tan beri ülkenin çeşitli yerlerinde düzenledikleri ve 15 Ocak'ta başkent Berlin'de son bulacak protesto gösterilerinde "ölçüyü ve dengeyi koruma" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 22:14 Güncelleme: 13.01.2024 - 22:14
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        Alman Şansölye'den protestocu çiftçilere tepki
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        Scholz, yayımladığı video mesajında, meşru protestolar öfkeye dönüştüğünde ya da demokratik süreç ve kurumlar hiçe sayıldığında herkesin kaybedeceği uyarısında bulundu.

        Bundan sadece demokrasiyi küçümseyenlerin yararlanacağını aktaran Scholz, “Büyük resmi gözden kaçırmamamız önemlidir. Özellikle de bu yıpratıcı ve çalkantılı dönemde ölçüyü ve dengeyi korumak geçerlidir. Bu tüm demokratların arzusu olmalıdır.” ifadesini kullandı.

        Scholz, gösterilerde dar ağacı taşınmasına ve siyasi rakiplerin "aptal" olarak nitelendirilmesine tepki göstererek, “Şiddet çağrıları ve kişileri tehdit etmenin demokrasimizde yeri yoktur.” dedi.

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        Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied'e “ayaklanma" ve "sistemi yıkma" çağrısında bulunan aşırılık yanlılarına mesafe koymasından dolayı teşekkür eden Scholz, bu tür çağrıları “saçmalık” ve “tehlikeli” olarak nitelendirdi.

        Scholz, çiftçilerin argümanlarını dikkate aldıklarını ve hükümetin hazırladığı ilk önerinin revize edildiğini anımsatarak, bu konuda iyi bir uzlaşma sağlandığını savundu.

        Başbakan Scholz, çiftçilerin iyi bir geleceğe sahip olmaları için de birlikte çözümler aradıklarını kaydetti.

        15 Ocak'ta Berlin'de büyük bir gösteri planlanıyor

        Öte yandan, Almanya’da hükümetin tarımsal dizel sübvansiyonu ve araç vergisi muafiyetlerini kaldırma planına karşı çiftçiler 8 Ocak’ta ülke genelinde protesto gösterileri başlatmıştı.

        15 Ocak’ta Berlin’de büyük bir gösteri ile son bulacak gösterileri aşırı sağcıların istismar ettiği ve protestoları hükümete karşı kullandığı belirtilmişti.

        Göstericiler birçok şehir ve eyalette traktörlerle otoyol girişlerini ve caddeleri kapatmış, birçok bölgede trafikte aksamalara neden olmuştu.

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        Alman lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında tır ve diğer ağır vasıta şoförleri araçlarıyla yer almıştı.

        Alman hükümeti, yılda yaklaşık 1 milyar avro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçilerin araçlarına vergi muafiyetini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonunu sonlandırmayı planlamış, ancak Aralık 2023'te çiftçilerin düzenlediği protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmişti.

        Hükümet, çiftçiler için tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bunu bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 oranında azaltmayı, 2026'dan itibaren de tamamen kaldırmayı planladığını ve çiftçilerin araçlarına vergi muafiyetini kaldırmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

        Alman Çiftçiler Birliği, bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını savunmuş ve bütçede kesintilerin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflas ettireceğini ifade etmişti.

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