Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

        Almanya Başbakanı Scholz, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 01:49 Güncelleme: 17.01.2024 - 01:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman Şansölye Scholz, Başkan Biden'la görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Scholz'un, Biden ile Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi ve Orta Doğu'daki durumu görüştükleri ifade edildi.

        Şansölye Scholz ve Başkan Biden'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısını kınama ve Ukrayna'ya mali, askeri ve insani desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık olduklarını belirtildi.

        Açıklamada Almanya'nın 2024 yılında Ukrayna'ya yedi milyar avrodan fazla askeri malzeme yardımında bulunacağı vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        Kazadan mucize kurtuluş kameraya yansıdı!
        Kazadan mucize kurtuluş kameraya yansıdı!
        Beşiktaş son 16'da
        Beşiktaş son 16'da
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Habertürk Anasayfa