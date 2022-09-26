Scholz'un COVID-19 testi pozitif çıktı

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Alman medyası Başbakan Olaf Scholz'un COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Scholz'un süreci dinlenerek geçirdiği ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz günlerde alternatif enerji arayışı için Orta Doğu turuna çıkmıştı.

Scholz Körfez turu çerçevesinde ilk olarak Suudi Arabistan'a gitmiş ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmüştü. Scholz, BAE'deki temaslarının ardından da Katar'a geçmiş ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmüştü.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.