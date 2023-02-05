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Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Putin beni ya da Almanya'yı tehdit etmedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini ya da Almanya'yı tehdit etmediğini söyleyerek, Alman tanklarının Ukrayna sınırları içinde kullanılacağını söyledi

Giriş: 05.02.2023 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Putin beni ya da Almanya'yı tehdit etmedi
HABERTURK.COM / Reuters

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini ya da Almanya'yı tehdit etmediğini söyledi.

Scholz, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde İngiltere'yi tehdit ettiği yönündeki açıklamaları değerlendirdi.

Putin ile yaptığı görüşmelerin başarılı olduğunu söyleyen Scholz, "Bana ya da Almanya'ya karşı bir tehdidi olmadı" ifadelerini kullandı.

Scholz ayrıca, Putin'e açıkça söylüyorum ki savaşın sorumlusu Rusya. Rusya, komşusunu sebepsiz yere işgal etti" dedi.

Scholz, Alman tanklarının Ukrayna sınırları içinde kullanılacağını, Rusya Federasyonu topraklarına herhangi bir saldırı amacıyla kullanılmayacağını belirtti. Scholz, bu konuda gelen soruyu ise "Bu konuda bir fikir birliği var" diyerek yanıtladı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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