        Almanya Başbakanı Merz: Rusya Devlet Başkanı Putin, çoktandır sınırları test ediyor

        Almanya Başbakanı Merz: Rusya Devlet Başkanı Putin, çoktandır sınırları test ediyor

        Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın Alman toplumunu da istikrarsızlaştırmak istediğini savunan "Putin, çoktandır sınırları test ediyor. Sabotaj yapıyor, casusluk yapıyor, cinayet işliyor, huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.09.2025 - 12:18
        Merz: Putin çoktandır sınırları test ediyor
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çoktandır sınırları test ettiğini söyledi.

        Merz, Federal Meclis'te yapılan bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Almanya'da halkın giderek artan güvensizlik duygusu içinde olduğunu belirterek, "Özgürlüğümüz sadece soyut değil, çok somut şekilde tehdit altında." ifadesini kullandı.

        Serbest ticarete ve açık pazarlara karşı çıkan yeni korumacılıktan dolayı ülkenin ekonomik modelinin de baskı altında olduğunu anlatan Merz, Alman hükümeti olarak özgürlüğü koruyacaklarını, refahı güvence altına alacaklarını ve toplumda yeni birliktelik sağlayacaklarını kaydetti.

        Ukrayna savaşına da değinen Merz, Rusya tarafından başlatılan savaşın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve NATO'da hissedildiğini belirterek, "Savaş hayatımızı çok somut şekilde etkiliyor. Bu savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.

        Merz, bu savaşın daha uzun sürmesinden endişe edildiğini dile getirerek, ancak Ukrayna'nın siyasi egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden taviz verilmemesini istedi.

        "Kapitülasyon, Putin'i yalnızca bir sonraki hedefini aramaya cesaretlendirir." diyen Merz, bunun ne kadar somut olduğunun son günlerde Polonya ve Romanya'nın hava sahalarının ihlal edilmesiyle görüldüğünü belirtti.

        Rusya'nın Alman toplumunu da istikrarsızlaştırmak istediğini savunan Merz, "Putin, çoktandır sınırları test ediyor. Sabotaj yapıyor, casusluk yapıyor, cinayet işliyor, huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Merz, hükümet olarak buna izin vermeyeceklerini, Almanya'nın direnç ve savunma yeteneklerini güçlendireceklerini söyledi.

