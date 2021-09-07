Almanya Başbakanı Merkel’den "aşı olun" çağrısı

Merkel, 26 Eylül’deki genel seçimler öncesi Federal Mecliste yaptığı son konuşmasında, Kovid-19 aşısı ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kovid-19 aşılarının güvenliğine ve yararına vurgu yapan Merkel, Almanya'daki aşıların, gerekli tüm klinik testlerden ve onay prosedürlerinden geçtiğini belirtti.
Merkel, “Aşı işe yarıyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyorsunuz. Aşılama bize özgürlüğü geri getiriyor.” diyerek, vatandaşlara aşılanma çağrısı yaptı.
- “Seçim ülkemizin en zor zamanlardaki yönünü belirleyecek”
Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkel, “Bu seçim özellikle önemli. Çünkü ülkemizin en zor zamanlardaki yönünü belirleyecek.” dedi.
Şu andaki koalisyon ortağı olan SPD’yi eleştiren Merkel, Sosyal Demokratların radikal görüşleriyle bilinen Sol Parti ile koalisyon kurmama konusunda söz veremediğini söyledi.
Merkel seçimlerden sonra Almanya’da ya Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin liderliğindeki istikrarlı, güvenilir bir koalisyon hükümeti kurulacağını ya da SPD’nin liderliğinde sol eğilimli bir koalisyonun gündeme geleceğini, bu ikinci olasılığın Almanya için iyi olmayacağını ifade etti.
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayının Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet olduğuna vurgu yapan Merkel, “Ülkemiz için en iyi seçim, Şansölye olarak Armin Laschet ile CDU/CSU liderliğindeki bir hükümettir.” ifadesini kullandı.
Merkel, yerel ve eyalet düzeyinde yapılan seçimlerde, CDU'nun oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.
Öte yandan, Almanya’da hükümet daha önce de sık sık normalleşmeye dönüşün tek yolunun aşılama olduğunu açıklamıştı. Ancak ilkbaharda hızlanan aşılamalar son dönemde yavaşlamaya başladı.
Almanya’da devam eden aşı kampanyasında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65,9’u en az bir doz, yüzde 61,4’üde 2 doz aşı oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!