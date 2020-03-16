AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 salgını kapsamında insanlar arasındaki teması azaltmak adına federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin bir genelge üzerinde anlaşmalarının ardından açıklama yaptı.

Eyaletlerin başbakanlarıyla geçen hafta yapılan toplantının sonucunda okul ve kreşlerin kapatılması kararının alındığını anımsatan Merkel, bugün de eyaletlerle yeni düzenlemeleri karara bağladıklarını belirtti.

Bu kararların virüsün yayılmasının azaltılmasına dönük tedbirler olduğuna işaret eden Merkel, "Bunlar ülkemizde daha önce hiç alınmamış önlemler. Bunlar radikal kararlar, ancak şu an için gerekli." ifadesini kullandı.

Merkel, enfeksiyon sürecini yavaşlatmak için radikal önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bu tedbirlerin büyük bölümünün eyaletler tarafından en kısa zamanda uygulanması gerektiğini vurgulayan Merkel, Almanya'da böylelikle eyaletlerin birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Şansölye Merkel, vatandaşlara kararlara uyma çağrısında bulunarak, "Herkes bu yükümlülüklere ve düzenlemelere ne kadar bağlı kalırsa bu dönemden o kadar hızlı geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

Federal hükümet ile eyaletler arasında bugün uzlaşılan genelgeye göre, marketler, içecek satışı yapan mağazalar, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, ilaç depoları, benzin istasyonları, bankalar, postaneler, kuaförler, kuru temizlemeciler, çamaşırhaneler, gazete bayileri, inşaat, bahçe, tıbbi ve evcil hayvan malzemeleri satan yerlerle ile dağıtım hizmeti sağlayan iş yerleri açık kalacak.

Barlar, gece kulüpleri, diskotekler, tiyatrolar, operalar, konser salonları, müzeler ve benzeri kurumlar, ticari fuarlar, sergiler, sinema salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence salonları, kumarhaneler, bahis oynanan yerler, genelevler ve benzeri kuruluşlar, tüm kamu ve özel spor tesisleri, yüzme havuzları spor salonları kapalı kalacak.

Genelge kapsamında ayrıca kilise ayinleri ile cami, sinagog ve diğer dini toplulukların toplantıları da yasaklandı. Amatör kulüplere ait spor sahalarının da kullanılması ve oralarda toplanılmasına yasak getirildi.

Hastane, rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerine ziyaretler sınırlandırılırken, restoranlar ise en erken saat 06.00'da açılacak ve en geç 18.00'de kapatılacak.