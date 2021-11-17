Merkel'den korkutan açıklama: Gidişat dramatik!

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Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, durumu 'dramatik' olarak değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunan Almanya Başbakanı Merkel, "Halen ilk doz aşıyı yaptırmak için geç değil" ifadelerini kullandı. Merkel, salgında gidişatın 'dramatik' olduğunu söyledi.

ALMANYA'DA REKOR VAKA

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 bin 826 yeni vakanın tespit edilmesiyle bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 129 bin 950'ye yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 463 bin 100'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.

GELECEK HAFTALAR ZOR OLACAK DEMİŞTİ

Merkel 13 Kasım'da yaptığı açıklamada gelecek haftaların zor geçeceği konusunda halkı uyarmıştı.

Başbakan Merkel, Kovid-19'a yakalanan herkesin mümkün olan en iyi tedaviyi alması ve başka bir hastalık nedeniyle tedavi olması gereken herkes için de hastanelerde personel ve yatak bulunması gerektiğini vurguladı. Salgından çok fazla etkilenen bölgelerde artık bunun tam mümkün olmadığını belirten Merkel, "Hastanelerdeki bölümler dolu, hastaların başka yerlere nakledilmesi gerekiyor. Ameliyat randevuları iptal ediliyor." diye konuşmuştu.

"Önümüzde çok zor haftalar var. Bunun beni çok endişelendirdiğini hissediyorsunuz." diyen Merkel, bir yıl önce benzer ciddiyette bir durumla karşı karşıya kalındığını ancak artık Kovid-19’a karşı etkili aşının bulunduğunu anımsatmıştı.