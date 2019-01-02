Almanya Başbakanı Merkel: 2019'da daha fazla uluslararası sorumluluk üstleneceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl mesajında ülkesinin 2019'da daha fazla uluslararası sorumluluk üstleneceğini söyleyecek. Merkel, konuşmasında yeni yılda daha fazla iş birliği ve dayanışma mesajı verecek.

Angela Merkel'in konuşması her yıl olduğu gibi Almanya'da yılbaşı akşamı televizyonlarda yayımlanacak.

Merkel'in başlıca mesajı, "Kendi çıkarlarımızı korumak için daha fazla sorumluluk almalıyız" olacak

İklim değişikliği, göç ve "terörle mücadele" gibi küresel sorunların da tek başına çözülemeyeceğini vurgulayacak olan Merkel, Almanya'nın 1 Ocak'tan itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğini üstleneceğini hatırlatacak.

Merkel, insani yardım ve kalkınma konularına ağırlık verme vaadinde bulunacak.

Almanya Başbakanı, ülkesinin ABD ile yaşadığı bazı anlaşmazlıklara atfen, "uluslararası ortaklıkların baskı altında" olduğunu söyleyecek.

Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump, yıl boyunca ekonomi ve dış politika alanlarında pek çok kez karşı karşıya gelmiş; Almanya Başbakanı, Trump'ın korumacı politikalarına karşı çıkmıştı.

Parti liderliğini bırakmıştı

Angela Merkel, ülkesindeki siyasi kutuplaşma karşısında hükümetinin vatandaşlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek öz eleştiride de bulunacak.

Merkel bu ay lideri olduğu Hristiyan Demokrat Parti'nin genel başkanlığını bırakmış, 2021'deki genel seçimlerde de tekrar başbakan adayı olmayacağını açıklamıştı.