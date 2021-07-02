Merkel’in veda turlarında gündem: Covid-19

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İkili, İngiltere'de Başbakanlık kır evi olarak bilinen Chequers’da bir araya geldi. Ortak basın toplantısı düzenledikleri sırada Merkel, UEFA'nın EURO 2020 turnuvalarında büyük kalabalığa izin verme kararından endişe duyduğunu söyledi.

Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bunun iyi olup olmadığı konusunda endişeli ve şüpheliyim." ifadesine yer verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni varyantın bulaşma riskine karşı, Avrupa Birliği'nin daha fazla karar alması için diyaloglarını sürdürmekte kararlı olduğunu söylemişti. Delta varyantının yayılmasını durdurmak için seyahat kuralları konusunda bütüncül bir yaklaşımı savunan Merkel, temaslarını sürdürmek için ilk durağı İngiltere oldu.

Güncel olarak İngiltere'den Almanya'ya seyahat eden herkes, aşılanmış olsalar veya negatif test sonuçlarına sahip olması durumunda bile iki hafta karantinaya tabi tutuluyor.

Öte yandan Boris Johnson ülkede hızlanan Covid-19 aşı programının insanların yurt dışına seyahatini kolaylaştıracağını ve insanları özgürleştireceğini söylemişti. Çarşamba günü havacılık endüstrisinde uzun vadeli sürdürülebilir toparlanmaya dikkat çeken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki doz aşı olmuş kişilerin seyahat etmesinin esnetilmesine yönelik işaretler vermişti.

Başbakan Boris Johson, "Birleşik Krallık ve Almanya'nın pek çok konuda kararlı bir dostluğu ve ortak bir bakış açısı olduğunu’’ Almanya Şansölyesi Merkel’in ziyareti öncesi söyledi. Ancak müttefiklerin, Covid-19 kısıtlamalarına ilişkin farklı görüşleri bulunuyor.

BBC, Almanya Başbakanı Merkel’in göreve başladığından bu yana İngiltere’ye 22’nci ziyareti olduğunu aktardı. İkili en son G7 zirvesinde bir araya gelmişti.