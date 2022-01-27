Almanya Başbakanı ABD'yi ziyaret edecek

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 7 Şubat'ta Scholz'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Görüşmenin iki ülke arasındaki derin ve sağlam bağların yeniden teyidi için fırsat olduğunu kaydeden Psaki, "İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının engellenmesine yönelik diplomasi ve ortak çabaları görüşecek." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden ve Scholz'un Kovid-19 salgını, iklim değişikliği tehdidi, ekonomik refahın arttırılması ve ortak demokratik değerlere bağlı uluslararası güvenlik gibi konularda yakın işbirliği içinde olmanın önemini de ele alacağını aktardı.

ALMAN MEDYASI "REDDETTİ" DEMİŞTİ

Alman medyası, 21 Ocak'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'da görüşme davetini geri çevirdiğini belirtmişti.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞME 31 OCAK'TA

Joe Biden, Almanya Başbakanı Scholz'u ağırlamasının öncesinde, 31 Ocak'ta Beyaz Saray'da Katar Emiri Amir Tamim bin Hamad Al Thani'yi konuk edecek. Özellikle Afganistan konusunda önemli bağı olan iki ülke ilişkileri son olarak ABD'nin Katar'dan 'Avrupa'ya doğal gaz tedarikini artırmasını' istemesiyle hareketlenmişti.