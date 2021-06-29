Almanya Afganistan'dan çekildi

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Almanya, Afganistan’da bulunan askeri birliklerinin geri çekilmesinin tamamlandığını bildirdi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Son birliklerimiz yaklaşık 20 yıl sonra bu gece Afganistan'dan ayrıldı ve eve dönüş yolundalar" dedi.

Kramp-Karrenbauer, 2001'den beri Afganistan’da görev yapan Alman askerlerine teşekkür ederek "Alman askerleri Afganistan’da Federal Meclis’in verdiği tüm görevleri yerine getirdi. Bu görevden gurur duyabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Ordusundan yapılan açıklamada da bugün Orta Avrupa Saati ile 21.24’de Afganistan’da bulunan son Alman askerlerinin ülkeden ayrıldığına işaret edilerek askerlerin Tiflis üzerinden Almanya’ya doğru yolda olduğu ve yarın ülkeye gelmelerinin planlandığı belirtildi.

Almanya ordusu, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ilk kara savaşlarını Afganistan'da yapmıştı.

Almanya, Afganistan'da yaklaşık 150 bin asker konuşlandırarak ABD'den sonra ikinci en büyük asker birliğine sahipti. 20 yıl boyunca 59 Alman askeri hayatını kaybetmişti.

Son olarak 1100 Alman askeri Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan’da bulunuyordu.

ABD yönetimi, NATO misyonu çerçevesinde 20 yıldır güç bulundurduğu Afganistan'dan 1 Mayıs itibarıyla çekilmeye başlayacağını, çekilmenin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar tamamlanacağını açıklamıştı.