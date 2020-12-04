Almanya, ABD ve İran'ın nükleer anlaşma konusunda tekrar masaya oturmasını istiyor

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Heiko Maas, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, İran ile yapılan daha önceki anlaşmaya dönmenin yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Bizim de çıkarımıza olan bir tür ilaveler içeren nükleer anlaşma olması gerekecek. İran'dan net beklentilerimiz var; nükleer silah olmayacak, aynı zamanda tüm bölgeyi tehdit eden balistik füze programı da olmayacak. İran'ın da bölgede oynayacağı farklı bir rol var. Bu anlaşmaya tam da İran'a olan güvensizliğimizden dolayı ihtiyacımız var. Bunu zaten Fransız ve İngiliz meslektaşlarımla görüştüm." dedi.

ABD'nin İran'a karşı ekonomik yaptırımları gevşetip gevşetmeyeceğine dair bir sinyalin müzakereler için belirleyici faktör olacağını belirten Maas, "ABD ve İran'ın bir araya (müzakere masasına) gelmesi gerekiyor. İran'ın gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçimleri olacağı için zaman azalıyor." ifadelerini kullandı.