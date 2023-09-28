Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Almanya, AB'nin yeni hazırladığı 'düzensiz göçle mücadele anlaşmasına' koyduğu engeli kaldıracak

        Almanya, AB'nin yeni hazırladığı 'düzensiz göçle mücadele anlaşmasına' koyduğu engeli kaldıracak

        Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göçle mücadele amacıyla oluşturduğu "Göç ve İltica Anlaşması"na birkaç haftadır blokaj koyan Almanya'nın aldığı yeni bir kararla anlaşmayı destekleyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya, AB'nin 'göç' yasasına koyduğu blokajı kaldırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Brüksel'deki AB toplantısında, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokratik Parti'den (FDP) oluşan koalisyonun düzenlemeyle ilgili yeni bir metin önerisi üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Faeser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hala daha fazla değişiklik yapmamız gerekse de bugün sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." dedi.

        Hükümet çevrelerine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB istişarelerinden kısa süre önce kabinede, kriz yönetmeliğinin artık bloke edilmemesi gerektiği yönünde bir karar almıştı.

        Söz konusu yönetmeliğin, AB ülkelerine yönelik düzensiz göçü sınırlamayı amaçladığı, göçte aşırı artış olması durumunda düzensiz göçmenlerin gözaltı sürelerinin uzatılması ve koşulların belirlenmesi gibi bazı yeni yöntemler içerdiği belirtildi.

        Alman hükümeti, AB'nin bu önerisini, AB ülkelerinin göçmenlere yönelik koruma standartlarını düşürebileceği gerekçesiyle haftalarca bloke etmişti.

        Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yanı sıra birtakım Alman siyasetçiler, anlaşma metininde yer alan bazı maddelerin "çok sayıda kayıtsız mültecinin Almanya'ya gönderilmesini teşvik edebileceği" yönündeki endişelerini dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Habertürk Anasayfa