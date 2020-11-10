Almanya, AB'nin Kovid-19 aşısı için BioNTech-Pfizer şirketleriyle yakında anlaşmaya varmasını bekliyor

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Spahn, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonunun, BioNTech ve Pfizer ile ön anlaşma yaptığını anımsattı.

"Birkaç gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasını bekliyoruz." diyen Spahn, AB'de Avrupa Komisyonunun, Kovid-19 aşısı için ilaç şirketleriyle müzakere etme yetkisine sahip organ olduğuna işaret etti.

Spahn, ilk aşamada Almanya’nın 100 milyona kadar aşı dozu alacağını ifade etti.

Geçen ayın sonunda kendisi de virüsü kapan ve iyileşen Spahn, Almanya ve AB'nin Kovid-19 aşısının vatandaşlara uygulanmasında geride kalmaması gerektiğini belirterek “Almanya Sağlık Bakanı olarak, Almanya'da üretilen bir aşının dünyanın diğer bölgelerinde AB ve Almanya'dan daha hızlı ulaşmasını açıklayamam." ifadesini kullandı.

Spahn, aşının tedariki konusunu hızlı bir sonuca ulaştıracaklarının altını çizerek aşı ile ilgili haberlerin "tünelin sonunda bir ışık olduğunu" gösterdiğini kaydetti.

Söz konusu aşı adayının yetkili kurumlarca hızlı şekilde onaylanmasını umduğunu da vurgulayan Spahn, Kovid-19 aşısının 2021’in birinci çeyreğinden önce piyasada olmasını beklemediğini yineledi.

- Yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirildi

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalamak için yarışırken, BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu.

Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı.

Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.