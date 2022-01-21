Almanya, AB Komisyonu'nun nükleer enerji kararına karşı

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Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christine Hoffmann, Berlin'de düzenlen basın toplantısında, AB üyesi ülkelerin, AB Komisyonu'nun üye ülkelerdeki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kuralları içeren düzenleme taslağına ilişkin görüş belirtme süresinin bugün sona ereceğini anımsattı.

Almanya’da bu konuda bakanlıklar arasındaki değerlendirme sürecinin devam ettiğini ifade eden Hoffmann, "Ancak federal hükümet nükleer enerjinin sürdürülebilir olarak sınıflandırılamayacağına ilişkin kesin kanaatini savunacağı açıktır." ifadesini kullandı.

"NÜKLEER TEKNOLOJİ ÇOK TEHLİKELİ"

Hoffamnn, Alman hükümetinin neden böyle bir görüş belirteceğine ilişkin ise nükleer teknolojinin çok tehlikeli bulunduğunu ve birçok sebebin yanında nükleer atıkların depolama sorununun hala netlik kazanmadığını kaydetti

AB Komisyonu, 1 Ocak'ta üye ülkelerde nükleer ve doğal gaz alanlarındaki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin uzman danışma sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Doğal gaz ve nükleerin iklim dostu dönüşüme katkıda bulunduğuna dikkati çekilerek bu enerji kaynaklarının açık ve sıkı koşullar altında yeşil yatırım sınıflandırması çerçevesinde yer alacağına işaret edilmişti.

Sınıflandırma ile AB'nin 30 yıl içinde "iklim dostu" bir kıta olma hedefini yakalamak için yatırımları ihtiyaç duyulan faaliyetlere yönlendirmesi amaçlanıyor.

AB üye ülkelerinin söz konusu taslak ile ilgili görüş belirtme süresi ise bu gece sona eriyor.

FRANSA VE ALMANYA KARŞI KARŞIYA

Nükleer ve doğal gaz yatırımlarının AB tarafından iklim ve çevre dostu olarak tanımlanması ise üye ülkeler arasında derin çatlağa neden oluyor.

Başta çevreciler olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri nükleer ve doğal gazın sürdürülebilir ve yeşil olarak tanımlanmasını AB iklim hedefleriyle çelişkili görüyor.

AB üyesi 27 ülkeden 13'ü elektrik üretiminde nükleer santralleri kullanıyor. AB ülkelerinde toplam 106 çalıştırılabilir durumda nükleer reaktör yer alıyor. Nükleer enerjinin AB ülkelerinin toplam elektrik üretimindeki payı da yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.

Fransa'nın başını çektiği nükleer enerji santrallerine sahip AB üyesi ülkeler söz konusu santrallerin düşük karbon saldığını, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili, güvenli ve rekabetçi olduğunu ve nükleer enerjinin dışa bağımlılığı azalttığını savunuyor.

Fransa ile birlikte Macaristan, Polonya, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, nükleer santrallerin yeşil yatırım sınıflandırma çerçevesine dahil edilmesini talep ediyordu.

Elektrik üretiminin yüzde 70'ini ülkedeki 56 nükleer reaktörden karşılayan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kasımda ülkesinin enerji alanındaki bağımsızlığını sağlamak için onlarca yıl aradan sonra yeni ve modern nükleer santraller inşa edeceklerini açıklamıştı.