Almanya Yasemin'in peşinde!

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Almanya, Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon Euro çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ın peşinde. Alman basınında yer alan son haberlere göre, Yasemin Gündoğan'ı aramak için uzman bir ekip kuruldu.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, 40 yıldır suçluları aramakta uzman bir ekip Gündoğan'ı aramak için görevlendirildi.

Polis yetkilileri, Gündoğan'ı haftalarca takip etmeye çalıştılar ancak hiçbir ilerleme kaydedemediler. Yetkililer son çare cuma günü halktan yardım istediğini duyurmuştu.

Bu olayın önceden planlandığını ve tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını ifade edilirken, Gündoğan'ı aramak ülke çapında suçlulara mücadelede uzman bir ekip kuruldu.

Bild'da yer alan haberde Gündoğan'ın yüzde 67'si göçmen olan Bremen'in sorunlu bölgesi Tenever'de büyüdüğü aktarıldı. Bölgede yaşayan birçok insanın da Gündoğan'ı tanıdığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Alman basınında ortaya çıkan haberlerde haberlere, Bremen'deki nakit para dağıtım şirketi Loomis'te çalışan Gündoğan'ın şirketten 8 milyon Euro çaldığı öne sürülmüştü.

Paketlenmiş banknotları, ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekle görevli olan Gündoğan'ın 21 Mayıs'ta banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirdiği ifade edilmişti.