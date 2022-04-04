Almanya 40 Rus diplomatı ülkesinden kovdu

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Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirterek, "Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

"İstenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomatların 5 gün içinde Almanya'yı terk etmeleri isteniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya cevap verileceğini bildirdi.

BİDEN: SAVAŞ SUÇU

ABD Başkanı Joe Biden da Buça'daki görüntülere ilişkin "Bu bir savaş suçu. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız" açıklamasında bulundu. Biden ayrıca Ukrayna'da görülen vahşetin ardından Putin'e karşı savaş suçları ile ilgili dava açılması çağrısı yaptı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti. Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetmişti.