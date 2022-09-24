UEFA Uluslar Ligi grup müsabakaları bugün 4 grupta oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. Günün sürpriz sonucuna Macaristan imza attı. Macarlar, Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada, Almanya'yı Adam Szalai'nin 17'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Macaristan, grupta 10 puana yükselerek liderlik koltuğuna otururken Almanya ise 6 puanda kaldı ve liderlik şansını kaybederek üçüncü sıraya geriledi.

Fenerbahçeli Attila Szalai, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.