Almanlar aşırı sağcıları diğer radikallerden daha tehlikeli buluyor

Alman Birinci Televizyon kanalı ARD ve Welt gazetesinin Dimap araştırma şirketine yaptırdığı anket, Almanların aşırı sağdan endişe ettiğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 71'i, aşırı sağcıları tehlikeli bulurken, yüzde 41'i aşırı solcuları, yüzde 60'ı ise diğer radikal unsurları tehlikeli buluyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 67'si, Neo Nazi ve aşırı sağcıların faaliyetlerinin devleti değiştirebileceğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 66'sı da devletin, aşırı sağcıların faaliyetlerine engel olamadığını görüşünü taşıyor.

Temmuz başında bin 6 kişiyle yapılan araştırma ayrıca, Almanların üçte ikisinin, aşırı sağcıların internet ve sosyal medyadaki faaliyetlerinin izlenebilmesi için emniyet birimlerine daha fazla yetki verilmesi gerektiğini savunduğunu gösterdi.