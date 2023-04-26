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Alman ve İngiliz savaş uçakları, Rus uçaklarını engelledi

Almanya Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üç Rus savaş uçağının Alman ve İngiliz Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle engellendiğini açıkladı

Giriş: 26.04.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
Alman ve İngiliz savaş uçakları, Rus uçaklarını engelledi
Alman ve İngiliz savaş uçakları, Rus uçaklarını engelledi
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HABERTURK.COM / DHA

Almanya Hava Kuvvetleri, üç Rus savaş uçağının, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Baltık Denizi semalarında engellendiğini duyurdu.

Almanya Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Keşif uçakları engellendi. Alman ve İngiliz Eurofighter uçakları üç askeri uçağın tespit edilmesi sonucu harekete geçti. Rusya'ya ait iki Su-27 Flanker ve bir IL-20 Baltık Denizi üstünde uluslararası hava sahasında transponder sinyali olmadan uçmuştur" denildi.

Almanya Hava Kuvvetleri, Rus uçağının uçuş halindeyken birkaç görüntüsünü yayınladı.

Diğer yandan, Rus askeri uçakları düzenli olarak Kaliningrad'a gidip geldiği için bu tür karşılaşmalar bölgede rutin olarak gerçekleşiyor.

Transponder; hava araçlarında bulunan, radyo frekansı ile sorgulandığında bir yanıt üreten ve yayınlayan elektronik cihaz anlamına geliyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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